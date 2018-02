"Stinkende Juden": Kritik an ORF-Beitrag über FPÖ

Eine Reportage über den Tiroler FP-Spitzenkandidaten Markus Abwerzger hat für herbe Kritik am ORF gesorgt. Im fraglichen Beitrag lobt ein 86-jähriger Passant die militärische Ausbildung bei der Hitlerjugend und kritisiert, man dürfe heute nicht mehr "die stinkenden Juden" sagen. Abwerzger steht mit versteinerter Mine daneben und nickt am Ende der Szene, was ihm Gegner als Zustimmung auslegten.

Was nicht mehr zu sehen ist: Der Politiker weist den Pensionisten danach zurecht und stellt klar, "das soll man auch nicht sagen". FP-Klubchef Rudi Federspiel wirft ein: "Jeder Mensch hat seine Würde, jeder Mensch hat seine Rechte."

Ganze Szene nachgereicht

In der ZiB 13, 19 Stunden nach Ausstrahlung der Reportage, reagierte der ORF, veröffentlichte das ungeschnittene Material und ließ Abwerzger zu Wort kommen. Fraglich blieb aber weiterhin, warum die Reaktion des Spitzenkandidaten im ursprünglichen Beitrag nicht gezeigt wurde.

So ist's also weitergegangen: "Das soll man aber nicht sagen, das darf man nicht sagen." - "Jeder Mensch hat seine Würde." pic.twitter.com/i0QHEppykv — «MM» (@bikearea) 10. Februar 2018

