„Team Kurz“ buhlt um SP-Chef Kern: Erfolglos!

Montagfrüh, die Arbeitswoche war noch jung, da checkte Christian Kern seine Mails. Ein Absender ließ ihn stutzig werden: „Team Kurz“. „Wir finden es super, dass du uns unterstützt“, hieß es im Schreiben kryptisch.

Der SPÖ-Parteiobmann als Unterstützer der neuen Kurz-VP? „Ich war überrascht“, erzählt Kern „Heute“. Wer hinter der Anmeldung beim „Team Kurz“ stecke, wisse er aber nicht. Im Prinzip kann es jeder sein: Auf der Website müssen für eine Anmeldung nur Name und Kontaktdaten angegeben werden.

Kern nimmt’s mit Humor und lehnt einen Parteiwechsel ab: „Ich habe das Programm ausführlich studiert, aber nichts gefunden, was mich überzeugt“ – was für eine Überraschung!

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(uha)