Video: So erklärt Grassers Anwalt "Lüge" Hocheggers

Am 9. Prozesstag in der Causa Buwog und Terminal Tower platzte die Bombe der Verteidigung. Grassers Anwälte konfrontierten den teilgeständigen Hochegger mit angeblichen Beweisen, die seine Aussagen widerlegen würde. Lesen Sie alle Infos dazu!

In einer Prozesspause erklärte Anwalt Manfred Ainedter nur wenige Minuten nach dem Paukenschlag gegenüber "Heute", was es damit auf sich hat. Die Konto-Nummern, die Hochegger auf dem Zettel des Bankberaters W. gesehen haben will, könne es gar nicht gegeben haben. Denn die Konten seien zu dem Zeitpunkt an dem Hochegger sie gesehen haben will, noch gar nicht eröffnet gewesen, so Ainedter.

Hocheggers Erklärung dafür: Der Inhalt seiner Aussage, nämlich dass er die drei Konten gesehen und erklärt bekommen habe, wem sie gehören, stimme. Der Zeitpunkt aber (er sagte zunächst September 2005, die Konten wurden aber erst danach eröffnet) könne auch später gewesen sein.

"Warum ist das so schwer zu glauben, dass er lügt?", fragt Ainedter in der Prozess-Pause und erklärt im Video, warum Hochegger unglaubwürdig ist:



