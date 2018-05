Letzte Rede von Michael Häupl auf der Festbühne

Am heutigen 1. Mai, dem "Tag der Arbeit", werden die Augen vor allem auf eine Person gerichtet sein: Michael Häupl.

Der Wiener Bürgermeister wird zum letzten Mal von der Festbühne am Rathausplatz eine Rede halten. Danach wird Häupl das Wort an den neuen Wiener SPÖ-Vorsitzenden Michael Ludwig übergeben.

Neben SPÖ-Chef Christian Kern wird auch die neue AK-Präsidentin Renate Anderl zu den Anhängern vor dem Wiener Rathaus sprechen.

Unmittelbar vor der Festveranstaltung geht der jährliche Mai-Marsch über die Bühne. Die SPÖ-Abordnungen der 23. Bezirksorganisationen werden sich im Bereich der Bellaria und des Schottentors am Ring sammeln. Im Anschluss geht es über die Ringstraße zum Rathausplatz.

Kanzler Kurz besucht Pflegeeinrichtung

Im Gegensatz zur SPÖ geht die Volkspartei den 1. Mai eher bescheiden an. Am Tagesplan von Parteichef und Kanzler Sebastian Kurz steht ein Besuch einer Pflegeeinrichtung in Wien-Ottakring.

Wie in den vergangenen Jahren üblich haben die Freiheitlichen zu einem Treffen in Linz-Urfahr eingeladen. Bei der Festveranstaltung wird auch Parteiobmann und Vizekanzler Heinz-Christian Strache erwartet.

Die NEOS werden einen "Tag der Bildung" in einer Event-Location in Wien-Neubau feiern.

Proteste und Sperren

Der "Tag der Arbeit" am 1. Mai bringt traditionell den größten Maiaufmarsch des Landes in der Bundeshauptstadt Wien. Ebenfalls am 1. Mai findet eine Demonstration der Hochschülerschaft statt.

Gegen 11 Uhr sammeln sich die Teilnehmer der Demo der Hochschüler-innenschaft der Bildenden Künste zu einer Demonstration zum Thema "Prekäre Lebensverhältnisse und Arbeitsverhältnisse" im Venediger-Au-Park im 2. Bezirk. Ab ca. 13.30 Uhr werden die etwa 500 Demonstranten unter anderem über die Austellungsstraße, Engerthstraße, den Mexikoplatz und die Vorgartenstraße zur Lassallestraße ziehen.

