Loblied auf 12-Stunden-Tag: Spott für WKO

Die Wirtschaftskammer (WKO) ist Feuer und Flamme für das türkis-blaue Vorhaben des 12-Stunden-Tags. Kein Scherz: Jetzt besingen sogar fünf Zeichentrick-Hunde die "neue Welt der Arbeit".

Umfrage Was halten Sie von der Flexibilisierung der Arbeitszeit? Das ist ein Anschlag auf die Arbeitnehmer und ein Kniefall vor der Wirtschaft.

Mir egal. Ich arbeite ohnehin so lange, wie es der Job erfordert.

Wenn alle Überstunden bezahlt werden, bin ich für Flexibilisierung.

Jetzt wird endlich in die Hände gespuckt, wir erhöhen das Bruttosozialprodukt. Jawoll.

Im dreiminütigen Animationsclip sollen die Vorteile der "Arbeitszeitflexibilisierung" hervorgehoben werden – allerdings fallen die Reaktionen alles andere als positiv aus.

Auf Youtube und in anderen sozialen Medien haben viele User nur Hohn und Spott für den Song namens "Aufeinander schauen" übrig. "Seids hin in der Birn oder was?" ist da zu lesen oder etwa "Widerwärtige, letztklassige Propaganda. Ich hoffe das fügt euch maximalen Imageschaden zu."

ÖGB schäumt

WKO-Präsident Harald Mahrer freut sich übrigens, dass "jetzt das dringende Thema 'flexiblere Arbeitszeiten' endlich gelöst werden soll". Die Vorschläge könnten helfen, "endlich zeitgemäße Arbeitsbedingungen umzusetzen, die Betrieben, Mitarbeitern und Kunden Vorteile bringen".

Der neue ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian gibt sich indessen kämpferisch: "Wenn wir Streiks machen oder planen, dann werden wir das sicher nicht öffentlich ankündigen, sondern einfach machen!", sagte er zu "Heute".

Jetzt gehe es erst einmal darum, das neue Gesetz zu analysieren und die Arbeitnehmer so gut wie möglich über die Neuerungen zu informieren. "Zum richtigen Zeitpunkt werden wir dann die richtigen Aktionen setzen. Das Gesetz wird am 3.Juli beschlossen, bis dahin und auch darüber hinaus werden wir massive Aktionen setzen" Eines sei jedenfalls klar: "Sollte jemand glauben, dass mit der Beschlussfassung bereits alles durch sei – also das wäre der breiteste Holzweg überhaupt!"

