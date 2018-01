44 % sehen SP als besten Regierungs-Kontrollor

Knapp einen Monat lang ist die neue Regierung jetzt im Amt. Neu ist auch die Rolle als Opposition für die SPÖ. "Heute" ließ deshalb von "Unique Research" abfragen, welche Oppositionspartei die Regierung künftig am besten kontrollieren wird (500 Befragte ab 16 Jahren, max. Schwankungsbreite +/– 4,4 %).

Umfrage Finden Sie die Proteste gegen die neue Bundesregierung gerechtfertigt? Nein, das sollte verboten werden. 63 % 63 % Ja, das ist absolut angebracht. 14 % 14 % Es ist egal, ob es gerechtfertigt ist oder nicht. Demonstrationen sind ein wichtiger Bestandteil einer Demokratie. 20 % 20 % Das ist mir egal. 3 % 3 % Insgesamt 3249 Teilnehmer

Das Ergebnis sieht auf den ersten Blick zwar eindeutig aus. So trauen 44 % das der SPÖ zu, 22 % den Neos und 15 % der Liste Pilz. Rund jeder Vierte ist noch unschlüssig.

Meinungsforscher: "Zutrauen in SPÖ derzeit gering"

Aber: "Angesichts dessen, dass die SPÖ fünf Mal so viele Abgeordnete hat wie die Neos und die Liste Pilz, ist das Zutrauen in sie als Oppositionspartei derzeit gering", analysiert Meinungsforscher Peter Hajek von "Unique Research" im Gespräch mit "Heute".

