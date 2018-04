45.000 sind bereits gegen Auflösung der AUVA

„Nach fast einem halben Jahr im Bett und drei Monaten im Rollstuhl haben mich die AUVA-Leute wieder auf die Füße gebracht“, schreibt Alois B. Er ist einer von mehr als 45.000 Menschen, die bis Sonntagabend die Online-Petition "die AUVA darf nicht zerschlagen werden“ unterschrieben haben.

Parallel zu dieser Initiative startet nun die Gewerkschaft Protestmaßnahmen: Ab dieser Woche sind Betriebsversammlungen in den Einrichtungen der AUVA und Flugblattaktionen in Unfallkrankenhäusern angesetzt. Am kommenden Montag tagt dann der Zentralbetriebsrat der AUVA, überlegt weitere Maßnahmen.

Umfrage Soll die AUVA aufgelöst werden, oder nicht? Ja! Das österreichische System gehört endlich vereinheitlicht.

Nein! Auch die AUVA hat wegen ihrer Leistungen durchaus eine Daseinsberechtigung.

Keine Ahnung!

Regierung will AUVA-Beiträge kürzen

Schon heute wird die Ärztekammer bei einem Pressegespräch in- formieren, was ihre Krisensitzung am Wochenende ergeben hat. Wie berichtet, will die Regierung den Unfallversicherungsbeitrag für Unternehmer von 1,3 % auf 0,8 % senken. Damit fiele die AUVA um 500 Mio. € (das sind rund 40 % ihres Budgets) um. Gesundheitsministerin Hartinger-Klein (FP) erklärte vorige Woche, die AUVA würde das Einsparziel nicht schaffen und daher aufgelöst werden. Am Freitagabend ruderte sie etwas zurück, meinte, es gehe ihr um „Strukturreformen“. Die fordert nun auch Vizekanzler Strache (FP) ein.