AMS-Vorstand Buchinger wird Rücktritt anbieten

In der ZIB2 am Dienstagabend betonte AMS-Vorstand Herbert Buchinger, es brauche in Hinblick auf die drastischen Budget-Kürzungen beim Arbeitsmarktservice (AMS) wichtig, "konstruktive Zusammenarbeit" zwischen Regierung, Arbeitsnehmern und Arbeitgebern.

Die neue Regierung habe offenbar noch kein Vertrauen zum AMS gefasst, sagte Buchinger angesichts der Kritik von ÖVP und FPÖ. "Wenn ich persönlich ein Hindernis bin, gehe ich gerne", sagte er gegenüber ZIB-Anchor Armin Wolf. Beim Gespräch mit Kanzler und Vizekanzler im April will Buchinger daher auch seinen Job zur Disposition stellen.

