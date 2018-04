Wiener Moschee: Kinder in Militär-Uniformen

Verstörende Fotos aus der prominenten Moschee in der Dammstraße in Wien-Brigittenau sind auf Facebook aufgetaucht. Zu sehen sind Kinder im Volksschulalter, die in Tarnkleidung mit türkischen Flaggen exerzieren. Während die Buben auf Militarismus gedrillt werden, tragen die kleinen Mädchen Kopftuch.

Die Moschee wird betrieben von der "Türkisch-islamischen Union für kulturelle und soziale Zusammenarbeit in Österreich" - kurz ATIB. Der Moscheeverein ist Dachverband verschiedener türkischer Vereine in Österreich und ist der verlängerte Arm der türkischen Religionsbehörde Diyanet.

Stadtrat schlägt Alarm

Wie der "Falter" berichtet, schlug der SPÖ-Stadtrat Jürgen Czernhorsky Alarm und hat das Amt für Jugend und Familie angewiesen, "jugendgefährdende Umtriebe" dort zu untersuchen. Er fordert auch das Kultusamt im Bundeskanzleramt dazu auf, "endlich tätig zu werden".

Die Kinder mussten laut "Falter"-Recherchen die Schlacht von Cannukale nachspielen, ein "Gemetzel das die Türken im Ersten Weltkrieg gewonnen hatten" und das nun vom autokratischen türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan nationalistisch ausgeschlachtet wird.

"Beten für türkische Invasoren in Afrin"

"Genauso wie in den Moscheen in der Türkei wurde auch in den DITIB-Moscheen in Deutschland und den ATIB-Moscheen in Österreich für die Soldaten der türkischen Invasoren in Afrin gebetet", sagt der Wiener Politologe Thomas Schmidinger gegenüber dem "Falter".

Ein Handyvideo zeigt eine ähnliche Inszenierung in einer Moschee den deutschen ATIB-Pendant DITIB in Herford im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen.





