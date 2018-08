Vorstand entscheidet über AUVA-Sparkurs

In der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) findet am Dienstag die entscheidende Vorstandssitzung zu den Sparvorgaben der Regierung statt. Der 14-köpfige AUVA-Vorstand besteht zur Hälfte aus Arbeitgebervertretern und zur anderen Hälfte aus Arbeitnehmervertretern.

Umfrage Wie würden Sie eine mögliche Privatisierung der AUVA-Spitäler bewerten? Durchaus positiv! Ich denke das eine Privatisierung einen positiven Effekt auf die finanzielle Situation dieser Spitäler haben könnte.

Klar Negativ! Ich befürchte weitreichende Leistungskürzungen falls es zu einer Privatisierung kommen sollte.

Keine Ahnung!

In Summe geht es um 430 Millionen Euro Sparvolumen bis 2023. 135 Millionen davon sollen intern durch Verwaltungseinsparungen und Kooperationen zustande kommen.

Die AUVA bleibt als einer von fünf Sozialversicherungsträgern bestehen.

Anton Ofner, der Obmann der AUVA, hat dem Vorstand vorab geraten, die Sparvorgaben der Regierung anzunehmen. Der Unfallversicherungsbeitrag für Unternehmer wird im Gegenzug zunächst von 1,3 auf 1,2 und später auf 0,8 Prozent gesenkt.

Die Sitzung beginnt am frühen Nachmittag und wird wohl kein einstimmiges Ergebnis hervorbringen. So ist anzunehmen, dass sich allen voran die Arbeitnehmervertreter gegen einige der Sparmaßnahmen quer legen werden. Sie befürchten eine allmähliche Privatisierung der AUVA-Spitäler und schlechtere Kollektivverträge für Neueinstellungen. So soll eine zentrale Betriebs-GmbH für die sieben Unfallspitäler und vier Rehazentren der AUVA gegründet werden.

Lesen Sie hier: An diesen Stellen möchte die AUVA sparen >>>

AUVA-Belegschaft protestiert in Wien

Lesen Sie hier: Das sagen die oö. Politiker zur AUVA-Reform >>>

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)