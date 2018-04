AUVA: Mit Menschenkette gegen Sparpläne

Die Mitarbeiter des Unfallkrankenhauses Meidling in Wien gingen am Donnerstag auf die Straße, um gegen die Sparpläne von Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) mobil zu machen. 500 Millionen Euro sollen wegfallen. Ärzte-Vertreter warnen vor dem Regierungsplan, er bedrohe die unfallchirurgische Versorgung.

Umfrage Soll die AUVA aufgelöst werden, oder nicht? Ja! Das österreichische System gehört endlich vereinheitlicht.

Nein! Auch die AUVA hat wegen ihrer Leistungen durchaus eine Daseinsberechtigung.

Keine Ahnung!

Aufbegehren

Es ist der jüngste Protest innerhalb weniger Tage. Am Dienstag war vor dem Lorenz-Böhler-Krankenhaus in der Brigittenau eine Betriebsversammlung ausgerufen worden. Am selben Tag zu Mittag gingen auch rund 250 der 330 Mitarbeiter des Rehabilitationszentrums "Weißer Hof" in Klosterneuburg auf die Straße. Am Freitag will man auch in der Landesstelle in der Webergasse in Wien protestieren.

Vizekanzler Heinz-Christian Strache stärkt Hartinger-Klein hingegen den Rücken. Die Versorgung werde sich nicht verschlechtern. Gebe es dort keine Reform, müsse die Regierung eine in die Wege leiten.

Lesen Sie mehr dazu hier >>>

Video: So protestiert die Belegschaft des UKH Meidling



Quelle: Video3

Die Bilder des Tages

Die Bilder des Tages

(red)