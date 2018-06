Machtkampf in Islamischer Glaubensgemeinschaft

Die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) soll am 10. August 2017 den Verdacht an das Kultusamt herangetragen haben, dass "mehrere Kultusgemeinden" die rechtlichen Anforderungen an eine Kultusgemeinde nicht erfüllen würden und wahrscheinlich auch nie erfüllt haben sollen. Das behauptet Vizepräsident Abdi Tasdögen, Vizepräsident der IGGÖ, in einer Aussendung am Montag.

Die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) ist als Körperschaft öffentlichen Rechts offizielle Vertretung und zuständig für die Verwaltung der religiösen Belange der in Österreich lebenden Muslime.



Die ATIB Union, offiziell"Türkisch-islamische Union für kulturelle und soziale Zusammenarbeit in Österreich", ist ein bundesweiter Dachverband von über 60 eigenständigen türkischen Vereinen mit etwa 100.000 Mitgliedern (Stand 2017) für die Koordinierung der religiösen, sozialen und kulturellen Tätigkeiten der angeschlossenen türkisch-islamischen Moscheegemeinden in Österreich.





Präsident Ibrahim Olgun soll, so Tasdögens Vorwurf, die kürzlich von der türkis-blauen Bundesregierung angeordneten Schließungen von Moscheen initiiert haben. "Insbesondere ist davon auszugehen, dass erst die Anträge des Präsidenten den Stein zum Rollen gebracht haben", schreibt Tasdögen – und fordert den Präsidenten zum Rücktritt auf.

Vorwürfe

Laut APA gehören Tasdögen und Olgun zu den zwei verschiedenen Fraktionen in der IGGÖ – Präsident Olgun steht Atib und damit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan nahe. Vizepräsident Tasdögen soll dem früheren IGGÖ-Präsidenten Fuat Sanac nahestehen. Diesen werde wiederum eine Nähe zu den türkischen Nationalisten von Milli Görüs nachgesagt wird.

Der Oberste Rat der IGGÖ sei von Olgun über Monate hin nicht informiert worden, so Tasdögen. Und weiter: "Auch ist bekanntgeworden, dass im Sommer 2017 auf Anordnung des Präsidenten eine weitere Kultusgemeinde gegründet worden ist. Der Frage, was mit der Schließung der Arabischen Kultusgemeinde, die dem Präsidenten kritisch gegenüberstand, und gegebenenfalls weiteren Kultusgemeinden, sowie der Gründung einer Kultusgemeinde, die ihm nahesteht, bezweckt wurde, ist er ausgewichen."

