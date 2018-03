Tausende Seiten: Hier liegt das neue Budget

Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) hat am Mittwoch seine Budgetrede im Nationalrat gehalten. Es ging um das Doppelbudget für die Jahre 2018 und 2019, das viele Neuerungen bringen soll.

Die Maßnahmen, mit denen man bis 2019 einen Überschuss erreichen will, sind auf vielen, vielen Seiten festgehalten. Diese kiloschweren Papierstapel wurden für die Bundesregierung zur Durchsicht in zigfacher Ausführung ausgedruckt, wie ein Twitter-Foto von Lögers Pressesprecher Jim Lefèbre zeigt. Detail am Rande: Der 21. März ist der Internationale Tag des Waldes.

Nicht neu

Das Vorgehen ist aber nicht neu. Die "Budgetziegel" genannten Druckwerke sind seit Jahren üblich und wurden auch von bisherigen Bundesregierungen benutzt. Auf Twitter wird trotzdem darüber gewitzelt.

Junge junge habt ihr keine iPads? — Markus Huber (@markus_vgf) 21. März 2018

macht sicher ur sinn das dort aufzulegen, oder? — Ferdinand Hauer (@ferdihauer) 21. März 2018

Jeder ein neues iPad und es wäre günstiger gewesen... — Manuel Woess (@gmwoess) 21. März 2018

Wehe einer macht jetzt das Fenster auf — Bernd Kilga (@console) 21. März 2018

