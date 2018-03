Anleitung zu Protest gegen Regierung aufgetaucht

Die Organisation "#aufstehn" hat anlässlich der ersten 100 Tage Schwarz-Blau die Anleitung "Misch dich ein!" veröffentlicht. Es handelt sich um eine Art Anleitung zum Protest gegen unliebsame Vorhaben der Regierung. Das Dokument soll zeigen, wie Österreicher "die Politik" direkt ansprechen, beeinflussen und überzeugen können.

"Wir haben in den ersten 100 Tagen mit Kürzungen im Sozial- und Integrationsbereich, Nazi-Skandalen und Umfärbungsaktionen schon einen Vorgeschmack erhalten, was uns in den kommenden Jahren blühen könnte. Gleichzeitig haben wir in den vergangenen Wochen hunderte Anfragen von Menschen erhalten, die aktiv werden und sich für ihre Anliegen einsetzen wollen", so Maria Mayrhofer, Geschäftsführerin von "#aufstehn".

"Ein lebendes Dokument"

Die Anleitung erklärt parlamentarische Prozesse von innen, stellt die Personen und Abläufe in Ministerien vor, präsentiert Taktiken und zeigt anhand von Beispielen, wie Engagement von Bürgern zu politischer Veränderung geführt hat. Dabei kommen auch ehemalige Mitarbeiter im politischen Betrieb sowie ehemalige Abgeordnete selbst zu Wort.

Unter anderem haben Sigrid Maurer, Sonja Ablinger und Marco Schreuder aus ihrer Zeit als Abgeordnete beschrieben, wie Bürgerkontakt ihrer parlamentarischen Arbeit und ihrer Meinungsbildung geholfen hat. "Die Anleitung ist ein lebendes Dokument, das laufend weiter wächst und mit dem Wissen von Personen mit Erfahrung auf unterschiedlichen politischen Ebenen ergänzt wird", erklärt Mayrhofer.

Gratis downloadbar ist das Dokument auf hwww.aufstehn.at/misch-dich-ein.

