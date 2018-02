Armin Wolf klagt Strache nach Facebook-Posting

Schon seit längerem schießt sich die FPÖ auf den ORF ein. Am Montag postete FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache auf seiner persönlcihen Facebook-Seite ein Sujet, in dem er Armin Wolf und den ORF der Lüge und der Propaganda bezichtigt.

"Das beste aus Fake News, Lügen und Propaganda ... im Fernsehen, im Radio und auf dem Facebook Profil von Armin Wolf" steht auf einem Bild von ORF-Moderator Armin Wolf zu lesen. In seine Hand wurde ein Pinocchio-Bild montiert. Strache hatte das Sujet mit der Anmerkung "Satire" und einem Emoji gepostet. Auf Nachfrage des "Standard" teilte Wolf mit, dass er "selbstverständlich" klagen werde.

"Irgendwo gibt's dann doch Grenzen"

Auf Twitter schrieb er zu dem Sujet und seiner Klagsankündigung: "Also irgendwo gibt's dann doch Grenzen." In 32 Jahren als Journalist habe ihm noch nie jemand vorgeworfen, er würde in seiner Arbeit lügen, erklärte er. Er gehe davon aus, dass der ORF ebenfalls klagen wird. "lch bin persönlich nicht wehleidig und stelle mich gerne jeder sachlichen Kritik, aber dass der Vizekanzler der Republik ein derartiges Sujet postet, macht mich ehrlich fassungslos", so Wolf.

"Ich finde, die Attacken der FPÖ – einer Regierungspartei – auf unabhängige Medien und ihre persönlichen Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten erreichen mittlerweile ein demokratiepolitisch wirklich bedenkliches Ausmaß", so der ORF-Anchorman weiter.

Kritik aus der Medienwelt

Auch weitere Journalisten und Medienmacher übten bereits heftige Kritik an dem Strache-Posting. So meldeten sich zum Beispiel der Innenpolitik-Chef der "Krone", Claus Pandi, sowie der Chefredakteur der "Vorarlberger Nachrichten" auf Twitter zu Wort.

Bei aller berechtigten Kritik am ORF: für den Vizekanzler der Republik Österreich ist das kein Stilmittel. pic.twitter.com/tSyNvCALpY — Claus Pándi (@Claus_Pandi) 13. Februar 2018

Im ORF darf alles und jeder kritisiert werden. Aber dass der Vizekanzler einen Journalisten, in diesem Fall @ArminWolf, so unqualifiziert und frontal desavouiert und angreift, ist eine neue, nicht gekannte Qualität. Ich bin erschüttert, dass das mein Österreich sein soll. https://t.co/Qcxj0BvSUc — Gerold Riedmann (@gerold_rie) 13. Februar 2018

(red)