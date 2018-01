"Terminator" Arnie bei Kurz und Van der Bellen

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Bundespräsident Alexander Van der Bellen konnten sich am heutigen Mittwoch über einen ganz besonderen Besucher freuen – Ex-"Governator" Arnold Schwarzenegger gab Wien die Ehre.

Noch am Wochenende vergnügte sich der Hollywood-Star bei der legendären Weißwurstparty im Stanglwirt in Going. Heute, gegen 14 Uhr war der gebürtige Steirer dann schon bei Van der Bellen in der Wiener Hofburg vorstellig – das Hauptthema des gemeinsamen Gesprächs: Internationaler Klimaschutz.

Gegen 15 Uhr nachmittags traf der Filmstar dann im Bundeskanzleramt ein, wo er von Kurz mit allen Ehren empfangen wurde. Danach zogen sie sich zu einem weiteren Arbeitsgespräch in das Bruno-Kreisky-Zimmer, dem "Zigarrenkistl", zurück.

(red)