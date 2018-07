Attacken auf Polizisten: Anstieg um 55% seit 2000

Die Gewaltbereitschaft gegenüber Polizisten steigt. Das zeigt die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der SPÖ durch Innenminister Herbert Kickl (FPÖ): 2016 und 2017 überstieg die Zahl der durch Fremdeinwirkung verletzten Beamten jeweils die 1.000er-Marke. Negativer Höhepunkt waren im Vorjahr 1.099 Fälle.

Umfrage Brauchen Österreichs Polizisten mehr Schutz? Ja, unbedingt! Diese Menschen riskieren täglich ihre körperliche Unversehrtheit im Dienste der Republik.

Nein, keineswegs! Polizisten und Soldaten haben alleine schon aufgrund der Berufswahl mit einem gewissen Risiko zu leben.

Keine Ahnung!

Die Grafik zeigt verletzte Polizisten seit 2017. (Bild: Grafik Heute) Die Grafik zeigt verletzte Polizisten seit 2017. (Bild: Grafik Heute)

Wien ist Spitzenreiter bei Gewalt gegen Polizisten

Mit Abstand die meisten davon passierten wenig überraschend in Wien: Die 44 schwer verletzten Polizisten in der Bundeshauptstadt machten 60 % aller derartigen Fälle aus. Keine schwer Verletzten gab es nur im Burgenland und in Kärnten (s. Tabelle).

Nach dem ersten Quartal 2018 mit 262 Verletzten dürfte die 1.000er-Marke heuer leider erneut erreicht werden.

Die Zahl der durch Fremdeinwirkung getöteten Beamten beträgt seit 2000 übrigens 14. Einzig erfreulich: Nach zwei Todesfällen 2016 gab es im Vorjahr keine Toten.

Zu den Suiziden innerhalb der Polizei werden laut Innenministerium keine entsprechenden Statistiken geführt.

