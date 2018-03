BVT-Chef Gridling beruft gegen Suspendierung

In der Affäre um Razzien in den Räumlichkeiten des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) meldet sich nun erstmals der abgesetzte BVT-Leiter Peter Gridling zu Wort. Im Interview mit der "Tiroler Tageszeitung" kündigte er an, rechtlich gegen seine Suspendierung vorzugehen.

"Keiner Schuld bewusst"

"Ich bin mir keiner Schuld bewusst. Ich werde alles tun, um die Vorwürfe gegen meine Person zu entkräften. Es ist mein gutes Recht, mich zu wehren. Das werde ich auch tun", sagte er gegenüber der Zeitung.

Befragt zur Hausdurchsuchung und zum Schaden für das Bundesamt will Gridling vorerst nichts sagen. Er befindet nur, dass ihm vieles "suspekt" vorkomme.

Im Amt bestätigt, dann sofort suspendiert

Gridling war am Dienstag von FPÖ-Innenminister Herbert Kickl zwar formal in seinem Amt bestätigt, gleich anschließend aber suspendiert worden. Als Grund gab der Ressortchef an, dass der Leiter des BVT von der Wirtschafts-und Korruptionsstaatsanwaltschaft als Beschuldigter geführt werde.





Zuvor war die bereits von Bundespräsident Alexander Van der Bellen unterschriebene Bestellung vom Innenministerum zurückgehalten worden. Nicht zuletzt dies sorgte für Empörung bei der Opposition, die eine gezielte Intrige zur "politischen Umfärbung" des Verfassungsschutzes vermutet. Diese prüfen nun einen Untersuchungsausschuss, die Liste Pilz kündigte einen Misstrauenantrag gegen Kickl an.

Von Seiten des Koalitionspartners ÖVP hatte sich der türkise Sicherheitssprecher Werner Amon im Interview mit der "Zeit im Bild" für BVT-Leiter Peter Gridling ausgesprochen.





(red)