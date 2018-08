Elisabeth Köstinger ist "zurück in der Politik"

Der 8. Juli war ein Freudentag für Elisabeth Köstinger: Ihr Sohn Lorenz Johannes erblickte das Licht der Welt. "Wir sind überglücklich, wohlauf und freuen uns auf das Leben mit ihm", teilte die ÖVP-Ministerin für Nachhaltigkeit damals auf Facebook mit und kündigte an, sich in den nächsten Wochen vorwiegend dem kleinen Familienmitglied widmen.

Köstinger blieb seither im Hintergrund, auf ihren Social-Media-Kanälen herrschte Funkstille – bis jetzt. Mit den Worten "Back in politics" ("Zurück in der Politik") kündigte die Ministerin am Sonntag ihr Comeback an. Wann genau, das wollte die gebürtige Kärntnerin noch nicht verraten. Dazu werde sie Ende der Woche Stellung nehmen, wie es laut einem Bericht der "Krone" hieß.

Der erste offizielle Termin ging bereits am gestrigen Sonntag über die Bühne: Im Rahmen des Forum Alpbach in Tirol traf sich die Umweltministerin zum Gedankenaustausch mit Ex-UN-Generalsekretär Ban-Ki Moon. Zudem habe man über die für November in Wien geplante Konferenz "Wachstum im Wandel" gesprochen. "Ein schöner erster Termin für mich", schreibt Köstinger auf Twitter. Weitere werden mit Sicherheit folgen.

(red)