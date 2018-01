Bald halbe Million gegen Raucherplan der Regierung

Noch läuft das Stimmensammeln über die Online-Petition drei Wochen, doch schon jetzt hat sie sämtliche Rekorde gebrochen. Fast 450.000 Unterschriften verzeichnet die Sammlung "Wir fordern ÖVP und FPÖ auf: Das Nichtrauchergesetz muss bleiben!". Den bisherigen Rekord hielt mit rund 300.000 Stimmen gegen eine Urheberrechtserhöhung bei Diskos und Lokalen – allerdings inD eutschland mit zehn Mal sovielen Einwohnern.

Umfrage Wie stehen Sie zu den Rauch-Maßnahmen von Türkis-Blau? Super! Die Wahlfreiheit in der Gastro wird gewahrt und Kinder besser geschützt.

Das Kippen des generellen Verbots finde ich nicht gut, aber die zusätzlichen Schutzmaßnahmen für Kinder sind toll.

Die Regelung gefällt mir, die zusätzlichen Einschränkungen hätten aber nicht sein müssen.

Katastrophal! Ein echter Rückschritt.

Das Kippen des generellen Verbots finde ich nicht gut, aber die zusätzlichen Schutzmaßnahmen für Kinder sind toll.

Das ist mir alles egal.

Die Petition sowie Umfragen bringen die Regierung nach der gekippten Nichtraucher-Regelung in Bedrängnis. Aus einer GfK-Umfrage der Ärzteinitiative gegen Raucherschäden geht hervor, dass sich 70 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher gegen ein Kippen des Rauchverbots in der Gastronomie aussprechen. Zudem: Die meisten europäischen Länder haben bereits vor Jahren Rauchverbote eingeführt und Krankheiten wie Herzinfarkte oder Atemwegserkrankungen nehmen signifikant ab.

Auch, dass Kanzler Sebastian Kurz einen 180-Grad-Schwenk in der Frage hingelegt hat, sehen viele Bürger kritisch. Mehrmals hatte Kurz in der Vergangenheit den Nichtraucherschutz verteidigt und war auch Unterstützer der "Don't Smoke"-Kamapagne. Spannend könnte es werden, wenn ein Nichtraucher-Volksbegehren an den Start geht - besonders die FPÖ drängte vehement auf den Ausbau der direkten Demokratie. Würde ein Volksbegehren ebenfalls eine halbe Million Menschen auf den Plan rufen, müsste das Parlament das Thema behandeln.

(red)