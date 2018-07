Kern verspricht Rücknahme des 12h-Tages

Einen "heißen Sommer" und einen "heißen Herbst" prophezeit SPÖ-Chef Christian Kern der Regierung. Man werde über den Sommer im Land unterwegs sein, Aufklärungsarbeit leisten und die Bevölkerung davon überzeugen, dass der am Freitag beschlossene 12-Stunden-Tag ein schlechtes Gesetz ist.

Umfrage Würden Sie eine Volksabstimmung gegen den 12-Stunden-Tag unterschreiben? Ja, auf jeden Fall

Nein

Das tangiert mich nicht

Im Interview mit dem Radiosender "Ö1" verspricht er, dass er - sollte die SPÖ wieder in eine Regierung kommen - die Arbeitszeitregelung wieder rückgängig machen wird. "Wenn wir in einer Regierung sind, dann werden wir das zu einer Bedingung machen, dass das nicht so bleibt", sagte er.

Wir werden nicht ruhen

Weil Kern es ernst meint, betont er es später im Interview nochmals: "Ich verspreche, dass wir das zurücknehmen. Weil es unmenschlich ist und unserer Wirtschaft schadet. Und zwar nicht nur den Arbeitnehmern, sondern auch den Unternehmen. Wir werden nicht ruhen, bis das wieder zurückgenommen ist."

Die Versprechen der Regierung würden alle nicht halten, so Kern. Die sogenannte "Arbeitszeitflexibilisierung" habe schwere Nachteile, drei Millionen Menschen seien österreichweit betroffen. "Fasst jede Familie", sagte Kern.

Auch dass das Arbeitszeitgesetz durch den Nationalrat "gepeitscht" wurde, als gerade der Gewerkschaftskongress vorbei war und die Fußball-WM angepfiffen wurde, passt Kern nicht. "Das alles ist kein seriöser Dialog", kritisiert er.





Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)