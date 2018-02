Bruna Sudetia-Obmann lässt sich beurlauben

Die Staatsanwaltschaft hat am Mittwoch Ermittlungen gegen die akademische Burschenschaft Bruna Sudetia eingeleitet. Grund dafür war das Auftauchen eines Liederbuchs, in dem zutiefst abzulehnende antisemitische Lieder abgedruckt waren und das in einem Bericht der Wochenzeitung "Falter" der akademischen Vereinigeung zugeordnet wurde, "heute.at" berichtete ausführlich.

Der Obmann der Burschenschaft, Herwig G., der zugleich im Büro des Verkehrsministers Norbert Hofer (FPÖ) als Referent tätig ist, hat nun um die sofortige Beurlaubung im Büro des Bundesministers angesucht, zumindest bis die Vorwürfe restlos aufgeklärt sind. Das gibt das Bundesministerium am Mittwochabend in einer Aussendung bekannt.

Antisemitische Zeilen

Dem "Falter" liegt ein Exemplar des Liederbuchs der Burschenschaft vor. Auch darin findet sich wie bereits im Liederbuch "der Germania" die Liedzeile "Da trat in ihre Mitte der Jude Ben Gurion: 'Gebt Gas, ihr alten Germanen, wir schaffen die siebte Million'". Damit wird auf den Holocaust und die Ermordung von sechs Millionen Juden durch den Nationalsozialismus angespielt.

Bruna Sudetia bestreitet Vorwürfe

Die Burschenschaft hat inzwischen bestritten, dass es sich um ein von ihr verwendetes Liederbuch handelt. Auf ihrer offiziellen Facebook-Seite veröffentlichte sie Scans des Inhaltsverzeichnisses. Auch FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und FPÖ-Infrastrukturminister Norbert Hofer geben der "Bruna Sudetia" Rückdeckung.

