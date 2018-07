ÖVP lehnt längeren Grundwehrdienst ab

Heeresminister Mario Kunasek (FP) holt sich für seinen Vorschlag, den Wehrdienst wieder von sechs auf acht Monate zu verlängern, einen Korb der VP: Es sei "derzeit weder sinnvoll noch richtig, in das System einzugreifen", so Wehrsprecher Michael Hammer. Über Attraktivierungen könne man jedoch nachdenken.

Kunasek hatte die Verkürzung in einem "profil"-Interview als "wahltaktische Fehlentscheidung" des damaligen VP-Ministers kritisiert.

Seiner Meinung nach wäre ein geteilter Grundwehrdienst ideal: Sechs Monate am Stück und zwei Monate später. Für die Grundwehrdiener solle es "Goodies" geben. "So könnte ich mir vorstellen, dass der Sold für die Rekruten von aktuell 320 Euro in Richtung der Mindestsicherung steigt", sagte der FP-Minister.

