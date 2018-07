Gebanntes Warten: Kippt Kurz deutsche Asylpläne?

Noch am Vormittag jettete Bundeskanzler Sebastian Kurz nach Brüssel, um vor einem EU-Parlament mit mehr leeren als besetzten Sesseln seine Pläne für die österreichische Ratspräsidentschaft vorzustellen.

Währenddessen brodelt es zwischen Österreich und Deutschland.

Denn Österreich könnte die deutschen Pläne blockieren, die Innenminister Seehofer (CSU) und Kanzlerin Merkel (CDU) mit Ach und Krach auf die Beine gestellt haben.

Sollten unsere Nachbarn ihre Lösung, um "illegale Migration" an der deutsch-österreichischen Grenze zu beenden, wie angekündigt durchsetzen, ist politisch Feuer am Dach. "Jetzt legen sich die Ösis quer", titelt etwa die deutsche "Bild"-Zeitung, nachdem die türkis-blaue Bundesregierung angekündigt hatte, in Reaktion "unsere Südgrenzen" schützen zu wollen.

Jetzt schaut Deutschland gebannt nach Wien. Denn Bundeskanzler Kurz wird noch heute zurück in der Bundeshauptstadt erwartet und hat gemeinsam mit Vizekanzler Heinz-Christian Strache und Innenminister Herbert Kickl (beide FPÖ) eine Pressekonferenz für 17.30 Uhr zur deutschen Asylpolitik einberaumt.

"Wer sich auf deutschem Staatsgebiet befindet, ist dort."

Auch Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) wetterte am Rande eines Treffens mit ihren deutschsprachigen Amtskollegen in Luxemburg: "Wir waren hier zu keiner Zeit eingebunden." Ihre Skepsis an dem CDU/CSU-Kompromiss kann sie nicht verhehlen. Besonders die Vorstellung von "Transitzentren", die nicht als deutsches Staatsgebiet gelten sollen, sei abstrus.

Die Vorstellung, "dass jemand, der nicht registriert wurde, als in Deutschland gar nicht eingereist gilt", sei eine Fiktion mit der sie von einem juristischen Standpunkt aus nicht ganz zurechtkomme, so die Außenministerin laut "Kronen Zeitung". "Wer sich auf deutschem Staatsgebiet befindet, ist dort."

"Skurril" bezeichnete Kneissl auch die Tatsache, dass sie und die Außenminister der Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg so mit diesem Schritt der deutschen Regierung konfrontiert wurden. Ihr Amtskollege aus Deutschland, Heiko Maas, blieb dem Treffen gleich ganz fern, um mit seinen SPD-Kollegen die Auswirkungen dieser CDU/CSU-Einigung zu besprechen.

Landeshauptmann: Deutsche Grenzpolitik nicht zu Nachteilen für Salzburg

Die neuesten Entwicklungen in der deutschen Asylpolitik und die möglichen Auswirkungen auf das "Grenzland" Salzburg beschäftigen heute auch die Landespolitik. "Salzburg darf nicht zum 'Wartebereich' für Migrantinnen und Migranten werden, die nach Deutschland durchreisen wollen und in einem anderen Land registriert wurden oder europäischen Boden betreten haben und nicht in Österreich registriert wurden, beziehungsweise bei uns um Asyl angesucht haben."

