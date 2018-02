Burschenschaft Bruna Sudetia leugnet Vorwürfe

Die aufgetauchten antisemitischen Lieder würden von der Burschenschaft "kategorisch abgelehnt", hieß es in einer Stellungnahme am Dienstag. Das Buch sei niemals im Besitz der Bruna Sudetia und daher auch nicht in Verwendung gewesen. Die akademische Vereinigung wolle nun rechtliche Schritte "gegen die diffamierende Berichterstattung" des "Falter" sowie gegen Unbekannt wegen Verleumdung bzw. Weitergabe des Liederbuchs prüfen, berichten mehrere Medien.

Auf Seite 114 eines Liederbuches der Wiener Burschenschaft Bruna Sudetia sollen – ähnlich wie dies schon bei der Germania zu Wiener Neustadt der Fall war – antisemitische Textpassagen (darunter: "Zwei Juden badeten einst im Fluß, weil jeder Mensch einmal baden muss. Der eine, der ist ersoffen, vom anderen wollen wir's hoffen", ausführlich hier) zu finden sein.

Die Bruna, mit Sitz in der Josefstadt, ist eine der ältesten Studentenverbindungen in Österreich. Auf Seite 29 desselben Buches (unter der Bezeichnung "inoffiziell") soll sich auch jenes Lied finden, das jüngst für Aufregung gesorgt hatte. "Da trat in der Mitte der Jude Ben Gurion: Gebt Gas, ihr alten Germanen, wir schaffen die sieb'te Million". Die Nazis töteten sechs Millionen Menschen im Holocaust.

Verbindung zur FPÖ

Der "Falter" deckte den Skandal am Dienstag auf und stellt erneut eine brisante Querverbindung der Bruna Sudetia in die aktuelle Regierung fest. Vorsitzender jener Burschenschaft ist nämlich Herwig G., er arbeitet als Social-Media-Mitarbeiter im Kabinett von Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ).

