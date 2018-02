Neues Nazi-Liederbuch bei Bruna Sudetia entdeckt

Nächster Paukenschlag in der Causa Nazi-Liederbücher: Still und heimlich hatten Verfassungsschutz und Wiener Polizei auf Befehl der Staatsanwaltschaft am Mittwochabend eine Razzia im Vereinsgebäude der Burschenschaft "Bruna Sudetia" durchgeführt – "heute.at" berichtete.

Insgesamt fünf Beamte hätten vor Ort Bücher durchgeblättert und die Archive der Recken auf den Kopf gestellt, berichtet der "Falter" am Freitag. Dabei sei auch kistenweise Material beschlagnahmt worden, das "einen ganzen Kofferraum der Beamten füllte", wie es darin heißt.

Noch am Donnerstagnachmittag hatte der in die Kritik geratene Vorsitzende der Burschenschaft und Mitarbeiter von Verkehrsminister Norbert Hofer, Herwig Götschober, im Beisein seines prominenten Anwaltes Werner Tomanek in einer Pressekonferenz Stellung genommen und angekündigt, sich beurlaubt haben zu lassen, bis die Angelegenheit geklärt sei.

"Wir schaffen die siebte Million"

Wie der "Falter" schreibt, wurde bei der Razzia auch ein bislang gänzlich unbekanntes Liederbuch beschlagnahmt in welchem sich auch die Strophe um die "siebte Million" wiederfindet – wie schon in den Liederbüchern der mittlerweile aufgelösten "Germania" in Wiener Neustadt. Das fragliche Liederbuch soll im A5-Format gebunden und knappe 100 Seiten dick sein. Es ist laut "Falter" nicht ident mit jenem Liederbuch, welches die Redaktion den Behörden übergeben hätte.

Klassische Nazi-Devotionalien wie etwa Hakenkreuze, oder Abzeichen seien indes nicht gefunden, wohl aber "altes Zeug aus der Nazizeit". Es soll sich dabei um Schriftstücke und Verordnungen von "Reichsstudentenführern" handeln. Inwieweit bzw. ob diese gegen das Verbotsgesetz verstoßen würden, sei noch nicht geklärt. Nach Aussage der "Bruna Sudetia" sollen diese Materialien aus dem Nachlass der "alten Herren" stammen. Sie seien einfach eingelagert worden, ohne sie zu durchzuschauen.

"Untragbar": Bezirks-Grüne fordern Konsequenzen

Die Grünen aus der Leopoldstadt fordern unterdessen via Aussendung Konsequenzen von der Bezirks-FPÖ ein, wo Bruna-Sudetia-Vorsitzender Götschober als Bezirksrat tätig ist. . Götschober habe sich zwar als Mitarbeiter des Kabinetts von Norbert Hofer beurlauben lassen, sein politisches Mandat in der Leopoldstadt bislang aber behalten. "Das halte ich angesichts der Umstände für untragbar", so Uschi Lichtenegger.

Befremdlich sei für Lichtenegger auch die Teilnahme des Rechtsanwalts Werner Tomanek an der Pressekonferenz der Burschenschaft. Tomanek, der schon den Holocaustleugner Gerd Honsik verteidigt habe, sei "selbst Mitglied der rechtsextremen Burschenschaft Olympia" und wolle "das Verbotsgesetz abschaffen", weil er es für "überholt" halte, kritisiert Lichtenegger weiter. "Das unterhöhlt eine glaubwürdige Distanzierung Götschobers von antisemitischem und neonazistischem Gedankengut massiv. Ich will daher nun auch auf Bezirksebene Konsequenzen sehen."

