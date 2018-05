CETA soll im Ministerrat beschlossen werden

Die ÖVP-FPÖ-Regierung steht offenbar kurz davor, das umstrittene EU-Freihandelsabkommen mit Kanada (CETA) im Ministerrat zu beschließen. Dieser tagt am mittwoch. Zuständig ist Außenministerin Kneissl – deren Büro weder die Zustimmung zu CETA dementiert, noch bestätigt.

Umfrage Guter Deal für Österreich und die EU oder eine Gefahr: Was halten Sie von CETA? Das Abkommen ist gefährlich, damit begeben wir uns völlig in die Hand von Großkonzernen.

Grundsätzlich eine gute Sache, von der alle profitieren können. Sonderklagsrechte für Konzerne lehne ich aber ab.

Ohne Wenn und Aber: CETA ist eine tolle Sache. Die Gegner wollen den Leuten bloß Angst machen.

Ist mich völlig gleich.

Was ist CETA? (Comprehensive Economic and Trade Agreement)

Das Handelsabkommen der EU mit Kanada soll den Handel mit Waren, Dienstleistungen und Investitionen der EU mit Kanada fördern und die Wirtschaftsbeziehungen stärken.



CETA wird seit 21.9.2017 vorläufig angewendet. Das Abkommen durchläuft gerade den Ratizierungsprozess in allen 28 EU-Mitgliedstaaten. Einige wenige haben es bereits ratifizert - bei der Mehrheit der Mitgliedsstaaten steht die Ratifizierung jedoch noch aus, so auch in Österreich. Damit beginnt unter anderem der Zollabbau durch die EU und Kanada und die Anwendung der CETA-Ursprungsregeln.



Kritiker befürchten, dass das Abkommen Umweltschutz- und Verbraucher-Standards in der EU untergräbt.

Das Freihandelsabkommen könnte damit noch vor dem Sommer vom Nationalrat ratifiziert werden. Das CETA-Abkommen stößt allen voran bei Umweltschützern auf heftige Kritik. Es werden unfaire Vorteile für Großkonzerne und schlechtere Umweltstandards befürchtet.

Ein entsprechendes Volksbegehren gegen TTIP, CETA und TISA wurde im Jänner 2017 von rund 570.000 Österreichern unterschrieben. Unterstützt wurde das Volksbegehren damals von Grünen, sowie Teilen der SPÖ und FPÖ. Im Zuge der Regierungsbeteiligung haben die Freiheitlichen allerdings ihren Widerstand gegen das Freihandelsabkommen aufgegeben.

Lesen Sie mehr dazu hier:

>>> ÖVP und FPÖ wollen CETA offenbar durchpeitschen

>>> SPÖ wettert gegen Straches CETA-"Umfaller"

>>> FPÖ stimmt gegen eigene TTIP- und CETA-Linie

Sehen Sie hier ein Video dazu:



(red)