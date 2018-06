Kern, Superman und ein 'abgemaxelter' Vizekanzler

Dunkler Anzug, weißes Hemd mit Manschetten, aber keine Krawatte: Der Ex-Kanzler legte das "Sommergespräch" bei Corinna Milborn sommerlich an. Kurz die Kernaussagen:

Rollenwechsel Was er erst lernen habe müssen: "Du bist eine Projektionsfläche. Die Leute trauen dir Dinge zu wie Batman und Superman in einer Person, aber auch alles Üble".

Wahl Ob es ihn ärgere, nicht früher in Neuwahlen gegangen zu sein? "Politisch-taktisch" sei es ein Fehler gewesen, aber er würde es wieder so machen. Er sei Mitterlehner im Wort gestanden, aber der sei "nach allen Regeln der Kunst abgemaxelt" worden.

Silberstein-Engagement "Fehler", aber "die ÖVP hat auch keinen Kinderfasching getrieben".

Asyl "Drogendealer aus Marokko können wir nicht abschieben, weil die Damen und Herren kein Abkommen für Rückführung geschafft haben".



Gesundheitsreform Da werde es noch "scheppern"

Mindestsicherung " Am Ende des Tages werden die Menschen in den Parks herumlungern". Rechtspopulisten, die Interessen der Menschen vertreten, das ist so wahrscheinlich wie eine "Marienerscheinung im Rotlichbezirk".

60-Stunden-Woche "Will nicht in Gesellschaft leben, in der alles ein Preisschild hat"

FPÖ "Schnittmenge ist nicht mit Lupe erkennbar."

Grüne "Bin ihnen wirklich gewogen, aber erste Idee ist es nicht sie wiederzubeleben".



Zweimal Applaus Als Kern gegen Kinderarmut auftritt. Und: "Wenn die Eisenbahn so arbeiten würde wie der österreichische Journalismus, hätten wir jeden Tag fünf Zugentgleisungen."

