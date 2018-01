Während die neue Regierung aus ÖVP und FPÖ sich zu einer zweitägigen Klausur in das steirische Schlosshotel Seggau zurückgezogen hat, hofft auch die SPÖ auf Erleuchtung.

Im niederösterreichischen Wallfahrtsort Maria Taferl beriet Parteichef Christian Kern – er feierte gleichzeitig seinen 52. Geburtstag – am Donnerstag mit seinen Genossen des Bundesparteipräsidiums über die weitere Zukunft der Partei.

"Diese Regierung braucht eine Korrektur. Die haben nach 14 Tagen bereits bewiesen, dass es nix mehr mit Türkis ist", kritisiert Kern ihm Rahmen der Klausur. "Das alte schwarz-blaue Gesicht ist zurück, mit der Politik die wir uns erwarten durften."

Sein Ziel sei weiterhin, die SPÖ zu erneuern und eine starke Opposition zu bilden. "Da sehe ich meine Aufgabe", so Kern im Gespräch mit dem ORF am Abend und erteilte gleichzeitig den Gerüchten um eine etwaige Kandidatur seiner selbst für das Wiener Bürgermeisteramt eine Absage. "In Wien gibt es genug Kandidaten und Kandidatinnen, die erstklassig sind und die Aufgabe gut erfüllen können."

Trotz aller ernsthaften Themen, wurde Kerns Geburtstag doch auch noch gebührend gefeiert. Gastgeber und SPÖ NÖ-Landesvorsitzender Franz Schnabl spendierte dem glühenden Austria-Fan eine standesgemäße Torte im Veilchen-Design.

