Kern greift Strache an: Gegen "Orbanisierung"

Am Donnerstag hat SPÖ-Chef und Ex-Bundeskanzler Christian Kern zu einem Rundumschlag gegen Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) ausgeholt. Thema waren in dem etwa dreiminütigen Facebook-Video unter anderem das gekippte Rauchverbot, Burschenschafter und bei welchem Land Strache als Sportminister bei den Olympischen Spielen eigentlich wirklich mitfiebert.

"Wir haben mittlerweile den 15. Februar und es ist noch keine einzige inhaltliche Gesetzesvorlage von der Regierung ans Parlament geleitet worden", kontert Kern die Behauptung Straches, dass man viele Wahlversprechen umgesetzt habe. Die Regierung sei kein "rot-weiß-roter Schnellzug", sondern eine "qualmende Dampflok".

Gegen das gekippte Rauchverbot

Das bringt Kern zum gekippten Rauchverbot und dem Volksbegehren gegen die Regierungspläne: "Ich hoffe, dass da viele Ihren unvernünftigen Weg nicht mitgehen werden." Jährlich 14.000 Tote seien ein "unglaublicher menschlicher Verlust". "Wir werden dafür sorgen, dass die ÖsterreicherInnen das nicht einfach so zur Kenntnis nehmen."

Stichwort Medienberichterstattung: Die "massiven Einschüchterungsversuche" gegen kritische Journalisten diene der Strategie, sich danach als Opfer darzustellen. Die FPÖ versuche, den Staat umzubauen und die Pressefreiheit zu schwächen. Kern will verhindern, dass Österreich in Richtung "Orbanisierung" geführt wird.

Burschenschaften als Geheimbund

Schlagende Burschenschafter in der Regierung seien Teil eines "Geheimbunds, der unseren Staat unterwandert". Das äußere sich daran, dass Strache "Rechtsradikale in den Verfassungsgerichtshof schicken" oder "als Uni-Räte an Universitäten" unterbringen wolle.

In Anspielung auf Burschenschafter-Mottos wie "Deutsch und treu in Not und Tod" bittet Kern Strache, nicht mit rot-weiß-rotem Patriotismus daherzukommen. "Ich frage mich schon die ganze Zeit bei den Olympischen Spielen, in welche Zeile Sie beim Medaillenspiegel wirklich schauen", stichelt Kern. "Bei der rot-weiß-roten oder bei der deutschen?"

(red)