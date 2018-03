Programmieren wird jetzt ein Lehrberuf - "Coding"

Bei einem Besuch in Estland hat sich Digitalisierungsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) Anregungen geholt und in diesem Zusammenhang angekündigt, Programmieren unter dem Namen "Coding" als neuen Lehrberuf einzuführen.

Umfrage Was halten Sie von der Lehrlingsoffensive? Eine gute Idee.

Es muss sich erst zeigen, wie erfolgreich die neuen Lehrberufe sind.

Ich halte nicht viel davon. Man sollte in andere Dinge investieren.

Das ist mir egal.

"Wir brauchen viel mehr ausgebildete Programmierer, die Nachfrage ist hier in jeder Branche hoch. Im kleinen Handwerksunternehmen genauso wie in der Hotellerie oder im Industrieunternehmen", so Schramböck. Ganz Europa müsse auf diesem Gebiet etwas ändern. Schon jetzt würden zu viele Fachkräfte in dieser Branche in die USA abwandern.

Lehrlingsoffensive

Das gesamte Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW) will im Frühjahr eine allgemeine Lehrlingsoffensive starten. Der erste Schritt: 13 neue Berufsbilder für rund 2.000 Lehrlinge. Der Start der neuen Ausbildungen ist im kommenden Ausbildungsjahr ab Sommer 2018 möglich.

"Die Digitalisierung verändert die Berufswelt und Aufgabe der Politik ist es diesen Wandel zu begleiten. Wir wollen, dass unsere Lehrlinge auch in Zukunft Top ausgebildet sind und daher modernisieren wir bestehende Berufsbilder und schaffen neue Lehrberufe wie etwa den E-Commerce-Kaufmann", kommentiert Schramböck die Maßnahmen.

Folgende Lehrberufe werden adaptiert:

• Chemieverfahrenstechnik

• Medienfachmann/frau

• Polsterer/in

• Rauchfangkehrer/in

• Steinmetz/in

• Zahntechnik

Diese neuen Lehrberufe werden eingeführt:

• Bautechnische Assistenz

• E-Commerce-Kaufmann/-frau

• Glasverfahrenstechnik

• Maskenbildner/-in

• Steinmetztechnik

• Tierärztliche Ordinationsassistenz

• Zahntechnische Fachassistenz

Die Bilder des Tages

Die Bilder des Tages

(red)