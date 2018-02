Der Opernball ist heuer türkis eingefärbt

Die ÖVP stellt am Donnerstag mit Bundeskanzler Sebastian Kurz, Finanzminister Hartwig Löger, Kulturminister Gernot Blümel, Agrarministerin Elisabeth Köstinger, Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck und Staatssekretärin Karoline Edtstadler am Opernball die absolute Mehrheit in der Regierungsloge.

Neu in der neuen Volkspartei: Nur Löger ist verheiratet, Gattin Claudia begleitet ihn. Kurz kommt mit Freundin Susanne Thier, Blümel mit seiner Clivia Treidl, Köstinger mit Lebensgefährten Thomas Kassl, Schramböck mit ihrem Verlobtem Marcel.

Für der FPÖ ist allein die (parteilose) Außenministerin Karin Kneissl am Ball, auch sie mit Lebensgefährten Wolfgang Meilinger.

Die Oppositionspartei SPÖ schwänzt, allein Michael Häupl zeigt sich als Wiener Bürgermeister – mit Gattin Barbara Hörnlein. Überparteilich am Staatsball: Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit Ehefrau Doris Schmidauer.

