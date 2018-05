Der Werdegang des NEOS-Gründers Matthias Strolz

Der in Bludenz, Vorarlberg, geborene Matthias Strolz (45) ist Gründungsmitglied und derzeit noch Vorsitzender der NEOS sowie seit 29. Oktober 2013 Nationalratsabgeordneter.

Strolz studierte Internationale Wirtschaftswissenschaften und Politikwissenschaft an der Uni Innsbruck, 1996 wurde er als Mitglied der ÖVP-nahen Fraktion der Aktionsgemeinschaft (AG) zum Vorsitzenden der Hochschülerschaft gewählt.

In den Jahren 1997 und 1998 arbeitete Strolz zudem als freischaffender Journalist, daneben auch als Trainer und Moderator. Im Jahr 2000 absolvierte er die Prüfung zum Unternehmensberater und wurde Trainee bei der Industriellenvereinigung. Zugleich wurde er parlamentarischer Mitarbeiter des Vorarlberger ÖVP-Nationalratsabgeordneten Karlheinz Kopf.

Gründung der NEOS

Im Jahr 2003 dissertierte er an der Fakultät für Interdisziplinäre Forschung und Fortbildung der Universität Klagenfurt in Wien. Im Oktober 2012 verließ Strolz seine damalige politische Heimat, die ÖVP, und gründete die NEOS, zu deren Vorsitzendem er beim Gründungskonvent am 27. Oktober 2012 gewählt wurde. Gleichzeitig mit dem Start der NEOS stellte er seine unternehmerische Tätigkeit ein.

Die Partei ging vor der Wahl 2013 ein Wahlbündnis mit dem Liberalen Forum (LIF) ein und konnte bei der Wahl fünf Prozent der Stimmen erreichen, womit ein Einzug in den Nationalrat ermöglicht wurde.

Im Nationalrat angekommen

2013 wurde Matthias Strolz erstmals als Abgeordneter im Nationalrat angelobt. Im Parlament fungierte Strolz als Klubobmann des Parlamentsklubs von NEOS und LIF. Nach der Fusion von NEOS und LIF zur neuen Partei "Neos – Das Neue Österreich und Liberales Forum" am 25. Jänner 2014 wurde Strolz von der Mitgliederversammlung erneut zum Parteivorsitzenden gewählt.

Matthias Strolz ist seit 2005 mit seiner Frau Irene verheiratet und Vater von drei Töchtern. Er wohnt mit seiner Familie in Wien-Liesing.



(red)