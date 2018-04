Deutsche gratulieren "Baby-Hitler" Kurz

Ist ein Dampfer einmal in Fahrt, lässt sich der Kurs anscheinend nicht so einfach ändern. Das könnte man zumindest glauben, wenn es um die Angriffe des deutschen Satiremagazins "Titanic" geht. Seit Monaten schreibt das Blatt unbeirrt gegen VP-Bundeskanzler Sebastian Kurz an, nennt ihn "Baby-Hitler" und lässt sich auch vom potenziellen Eisberg in Gestalt der Justiz nicht abschrecken. Dementsprechend hieß es auch am Geburtstag von Nazi-Diktator Adolf Hitler: "Volle Fahrt voraus!"

Umfrage Finden Sie die Angriffe auf Kurz in Ordnung? Ja, Satire muss frei sein

Ich finde es eher geschmacklos

Nein, da wurde die Grenze überschritten

"Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Sebastian Kurz", steht auf einer digitalen Grußkarte, die am Freitag veröffentlicht wurde und über die Webseite www.titanic-magazin.de verschickt werden kann. Titel des Beitrags: "Baby-Hitler lebe hoch!"

Angriffsserie auf Bundeskanzler

Das Magazin hat Kurz wiederholt einen "Hitler" genannt, sein Antlitz vor dem Todes-Auto von Jörg Haider positioniert und sogar zum Mord an ihm aufgefordert.

Nachlesen: FPÖ-Kritische Facebookseite gesperrt

(red)