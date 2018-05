Die Zahl der Straftaten im Zusammenhang mit Spielen der höchsten Fußball-Ligen steigt. So setzte es in der Vorsaison 622 Anzeigen. 2015/16 waren es 480. Gleich 193 Rowdies wurden als Rapid-„Fans“ identifiziert. Auf Platz zwei: Sturm Graz vor der Austria. Die hatte in den Saisonen davor diese unrühmliche Spitzenposition stets inne.

51 "Gewalttäter" registriert

In der „Datei Gewalttäter Sport“ waren mit 1. März 2018 51 Personen registriert. Ein Jahr davor betrug deren Anzahl 38. Interessant: Diese Statistik führen sogenannte Anhänger von Austria Lustenau (13) vor jenen von Blau-Weiß Linz.

Pyrotechnik

Auch die Anzeigen wegen Verstößen gegen das Pyrotechnik-Gesetz stiegen in der Vorsaison auf 148 nach 121.

Von ÖFB und Innenministerium wurden übrigens 2016/17 78 bundesweite Stadienverbote verhängt. (bob)

(uha)