EU-Parlamentarier fordern Aus für Zeitumstellung

Bei den möglichen Vorgehensweisen gibt es zwei einander widersprechende Resolutionen - die eine fordert zuerst eine Untersuchung und dann einen Stopp der Umstellung, die andere einen Sofortstopp und anschließende Untersuchungen.

ÖVP-Europamandatar Heinz Becker sagte am Dienstag in Straßburg, er könne sich eine Zustimmung zu beiden vorstellen. Es habe zahlreiche Untersuchungen zur Zeitumstellung gegeben, die negative Gesundheitsauswirkungen zeigten. Becker meinte, es zeige sich auch, wie schwierig es sei, Beschlossenes in irgendeiner Form wieder rückgängig machen zu können.

Die SPÖ-Abgeordnete Karin Kadenbach sagte, angebliche energiesparende Effekte seien nicht nachzuweisen. Auch sie betonte, dass die Umstellung "keine Freude " bringe. Egal ob die Fahrpläne bei den Zügen angepasst werden müssten, oder Landwirte von großen Problemen für die Tiere berichteten.



