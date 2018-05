Na hoppla, Österreicher sind plötzlich EU-Fans

Heute auf den Tag genau wird in einem Jahr gewählt, da steht nämlich die Europawahl an. Der Präsident des Europäischen Parlaments, Antonio Tajani, stellte am Mittwoch (23. Mai 2018) die Ergebnisse der jüngsten Meinungsumfrage zur EU vor. Daran haben im April 2018 27.601 Personen aus 28 Mitgliedstaaten teilgenommen.

Umfrage Sind Österreichs EU-Beiträge gerechtfertigt? Natürlich. Diese Investitionen kommen doppelt zurück.

Es könnt schon ein bisschen weniger sein. Das Geld kommt sowieso nur der Industrie zugute.

Nein. Mit unserem sauer verdienten Geld sollten wir nicht die Bürokraten in Brüssel füttern.

Das ist herausgekommen:

Eine klare Mehrheit von 60% der Europäer findet, dass die EU-Mitgliedschaft ihres Landes eine gute Sache ist. In Österreich halten 45% die EU-Mitgliedschaft für eine gute Sache, unverändert zur letzten Umfrage aus dem Jahr 2017.

Mehr als zwei Drittel der Befragten sind davon überzeugt, dass ihr Land davon profitiert hat, ein Mitglied der EU zu sein. Dies ist seit 1983 der höchste jemals gemessene Wert. Österreichweit finden allerdings nur 54%, dass ihr Land von seiner EU-Mitgliedschaft profitiert hat.

59% der befragten ÖsterreicherInnen sind übrigens der Meinung, dass ihre Stimme in der EU zählt. Ein Spitzenwert, denn europaweit sind es insgesamt 48 Prozent.

So viele kennen das Datum der Wahl

Fast ein Drittel der Befragten kennt bereits das Datum der nächsten Europawahl (23. bis 26. Mai 2019) und 50% sind daran interessiert. Im Allgemeinen wird der "Spitzenkandidaten"-Prozess als positive Entwicklung für die europäische Demokratie wahrgenommen, wobei fast die Hälfte der Meinung ist, dass durch diesen Prozess eine höhere Wahlbeteiligung erreicht wird. 70% der EU-Bürger wollen, dass der Spitzenkandidaten-Prozess von einer Debatte über europäische Themen und über die Zukunft der EU begleitet wird, in Österreich sind es 71% der Befragten.

Die Themen, die am meisten interessieren

Auf die Frage, welche Themen in der europaweiten Wahlkampagne diskutiert werden sollen, nennen fast die Hälfte der Europäer (49%) den Kampf gegen den Terrorismus als vorrangiges Thema, gefolgt von Jugendarbeitslosigkeit (48%), Einwanderung (45%) und das Thema Wirtschaft und Wachstum (42%). Etwa ein Drittel der Europäer nannte den Kampf gegen den Klimawandel und den Schutz der Umwelt (35%), während die Förderung von Menschenrechten und Demokratie sowie der soziale Schutz der EU- Bürger von 32% der Befragten aufgeführt wurde.

Die Mehrheit der Befragten in Österreich sehen den Schutz der Außengrenzen, die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit und die soziale Sicherung der EU-BürgerInnen (je 47%) als aktuell dringlichste Fragen im Vorfeld der nächsten Europawahl.

Die Mehrheit der Befragten ist weiterhin mit der Funktionsweise der Demokratie in ihrem Land (55%) und in der EU (46% EU-weit, 77% in Österreich) zufrieden. Ebenso empfindet die Hälfte der befragten Europäer das Entstehen neuer Parteien oder politischer Bewegungen, die gegen das politische Establishment protestieren, nicht als Bedrohung gegen die Demokratie per se. Eine Mehrheit der Befragten (56%) glaubt, dass solche neuen politischen Parteien ein Motor für Veränderungen sein könnten. Mehr als zwei Drittel (70%) der Befragten warnen jedoch: "Einfach nur gegen etwas zu sein, verbessert nichts". Dies meinten in Österreich sogar 80%.

Insgesamt zeigt die Umfrage ein steigendes Interesse und eine wachsende Wertschätzung der Europäer für die EU. Auch sind sie vermehrt davon überzeugt, dass ihre Stimme bei der Europawahl im nächsten Jahr zählt und sie ihre Zukunft mitgestalten können.

(Red)