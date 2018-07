EU lässt über Sommerzeit-Abschaffung abstimmen

Jedes Jahr das gleiche Spiel von vorne! In den Monaten März und Oktober stellen wir die Uhr um. Und jedes Jahr gibt es die gleiche Debatte um die Abschaffung der Sommerzeit.

Umfrage Sind Sie für ein Aus der Zeitumstellung? Definitiv. Die Umstellung macht keinen Sinn.

Nein, ich finde die Umstellung super.

Ich habe dazu keine Meinung.

Doch nun macht die EU-Kommission wirklich ernst und lässt die Bürger über eine solche Abschaffung abstimmen. Denn die jährliche Umstellung von Winterzeit auf Sommerzeit ist vielen Menschen schon lange ein Dorn im Auge.

Der Andrang, bei der Umfrage mitzumachen, ist jedenfalls gewaltig. Nach nur wenigen Stunden war die Abstimmung nämlich vorerst beendet - "heute.at" berichtete.

Server brach zusammen

Der Grund: Unter dem Ansturm der User brach der Server zusammen. Mittlerweile konnten die "technischen Probleme" aber wieder behoben werden.

Bereits seit dem Jahr 1996 stellen die Menschen in allen EU-Ländern die Uhren am letzten Sonntag im März eine Stunde vor und am letzten Oktober-Sonntag wieder eine Stunde zurück.

