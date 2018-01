Wegen Gastbeitrag in Rechten-Blatt 09. Januar 2018 21:16; Akt: 09.01.2018 21:40 Print

Dönmez reagiert auf Kritik von "Moralaposteln"

Der ÖVP-Abgeordnete und ehemalige Grüne Efgani Dönmez hat am Dienstag auf die Kritik an seinem Gastbeitrag in einem umstrittenen Blatt reagiert.