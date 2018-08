Ein "Kraftplatz" für die ORF-Sommergespräche

Die ORF-Sommergespräche haben Tradition. Seit 1992 werden die Talks mit den aktuellen Parteichefs ausgestrahlt. Heuer gibt es gleich zwei Neuerungen: Erstmals werden zwei ORF-Journalisten die Fragen an die Parteichefs richten. Es sind Nadja Bernhard und Hans Bürger. Außerdem wagt sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk raus aus Wien: Die Gespräche finden in der Wachau statt. Die Location an der Donau sei im Jahr der EU-Präsidentschaft auch symbolisch zu verstehen, heißt es seitens ORF: Die Donau verbinde Europa in einzigartiger Form. Erster Polit-Gast ist heute Abend übrigens Peter Pilz.

ORF-Sommergespräche, alle Termine:

Die Sommergespräche mit den parteichefs finden immer am Montag, jeweils ab 21.05 Uhr statt. Gesendet werden sie auf dem Sender ORF 2. Es moderieren: Nadja Bernhard und Hans Bürger.

Die Termine:

13. August, Peter Pilz (Liste Pilz)

20. August, Beate Meinl-Reisinger (Neos)

27. August, Heinz-Christian Strache (FPÖ)

3. September, Christian Kern (SPÖ)

10. September, Sebastian Kurz (ÖVP)

Das ist die Kulisse

Als Aufnahmeort wurde die „Flößerei Brandner in Rossatz“ gewählt. Die punktet nicht nur mit einem traumhaften Ausblick auf den pittoresken Ort Dürnstein am gegenüberliegenden Donau-Ufer, sondern ist auch „Kraftplatz“, wie Inhaberin Barbara Brandner zu „Heute“ sagt.

Ein "Kraftplatz"

Das sei womöglich auch für den ORF entscheidend gewesen: „Der Platz hat für sich gewirkt. Es ist ein großer Kraftplatz. Auch der Ausblick selbst schafft Kraft“, so Brandner. Dort, wo normalerweise Restaurantbesucher sitzen, werden die Sommergespräche gefilmt: Bei Schönwetter von der Terrasse des Lokals "Flößerei Brandner in Rossatz", wenn es regnet, kann man ins Innere ausweichen. Der Gastraum ist von einer Glasfront umgeben, gibt also den Blick auf die umliegenden Weingärten und die Wachau frei.

"Mein Vater war der letzte Flößer"

Das Lokal wurde erst heuer im April eröffnet. Die Brandners wagten sich damit in neues Terrain, sind sie doch sonst Schifffahrtsunternehmer. Und zwar seit rund 200 Jahren – "zu 100 Prozent ein Familienbetrieb", unterstreicht Barbara Brandner. Das Lokal habe man gefunden, weil man sich in der Wachau auf die Suche nach Wein gemacht habe. "Und bei diesem Weingut war ein alter Heuriger dabei, den haben wir umgebaut." Im Namen "Flößerei" steckt Familiengeschichte: "Mein Vater war der letzte Flößer auf der Donau", erzählt Barbara Brandner. "Das ist also eine liebevolle Erinnerung an meinen Vater."

Wenn sich ab heute die ORF-Crew im Restaurant tummelt, muss übrigens kein einziger Gast weichen: Denn Montags ist bei Brandners Ruhetag. Der Caterer des Schifffahrtsunternehmen hat erfreulicherweise nicht frei, er verköstigt die Fernsehleute.

