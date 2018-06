Macron kritisiert Kurz' "Achse der Willigen"

Der französische Premierminister Emmanuel Macron hat sich kritisch zur "Achse der Willigen" von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) geäußert.

"Sie sprechen von einer Achse. Ich hüte mich vor solchen Formeln, die uns in der Geschichte niemals Glück gebracht haben", so Macron am Freitag in Paris.

Nach einem Treffen mit dem deutschen Innenminister Horst Seehofer (CSU) hatte Kurz am Mittwoch den "Masterplan" präsentiert. Ein Punkt der Erklärung: Die Innenminister Deutschlands, Österreichs und Italiens sollen sich in Asylfragen in Zukunft stärker abstimmen – eine "Achse der Willigen", wie der Bundeskanzler es nannte. Details, wie dies genau aussehen solle, blieben die beiden Spitzenpolitiker aber schuldig.

Bearbeitung in Herkunftsländern

Macrons Aussage erfolgte im Rahmen eines Antrittsbesuchs des italienischen Regierungschefs Giuseppe Conte. Auch dieser sprach sich für die Bearbeitung der Asylanträge in den Herkunftsländern aus. "Wir sollten europäische Zentren in den Herkunftsländern schaffen."

Auch Macron kann der Idee etwas abgewinnen: Er halte Zweigstellen der Asylbehörden, um diese Frage auf der anderen Seite des Mittelmeers zu lösen für eine gute Idee.

