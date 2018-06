7,1 % der AHS-Schüler sind in Mathe durchgerasselt

Bildungsminister Heinz Faßmann hat am Dienstagvormittag gemeinsam mit Sektionschef Andreas Thaller die Gesamtergebnisse der diesjährigen Maturaprüfungen präsentiert.

Umfrage Wie finden Sie die neue Zentralmatura? Sehr gut! Sie garantiert Fairness und einen allgemeinen Bildungsstandard.

Geht so. Ich sehe keine Verbesserung zum alten System.

Mies! Die Lehrer sollten wieder die Maturaaufgaben stellen dürfen.

Matura ist mir egal. Der Pflichtschulabschluss reicht vollkommen.

Ein erster Zwischenstand der Mathematik-Ergebnisse, der vor einem Monat präsentiert wurde, fiel bekanntermaßen ernüchternd aus. Nach jenen ersten Auswertungen von zehn Prozent der Arbeiten waren schon knapp 18 Prozent durchgerasselt.

Knapp 7 Prozent der AHS-Schüler haben Mathe nicht geschafft

Mit dementsprechend viel Spannung wurde die heutige Präsentation der Gesamtergebnisse erwartet. Demnach haben im heurigen Schuljahr 2017/18 nach den Kompensationsprüfungen im Fach Mathematik in der AHS 92,9 Prozent die Matura bestanden. Vor dem Kompensationsprüfungen waren es 77,5 Prozent. Im Vergleich dazu waren es im Schuljahr 2015/16 93 Prozent bzw. 76,8 Prozent. "Es gibt eine schmale Schwankungsbreite. Die Spanne ist gering", stellt Thaller fest. Nur das Jahr 16/17 sei etwas besser gewesen.

In Deutsch sind 0,9 Prozent der AHS-SchülerInnen durchgefallen, in Englisch waren es zwei Prozent. In Mathematik liegt die Durchfallsquote demnach bei 7,1 Prozent (Anm.: Zahlen nach den Kompensationsprüfungen).

Im BHS-Bereich sind 0,7 Prozent in Deutsch durchgefallen. 3,3 Prozent haben die Englisch-Matura nicht geschafft und 5,2 Prozent sind in Angewandter Mathematik nicht durchgekommen. Als ganz erfreulich bezeichnete Thaller, dass heuer "im AHS-Bereich rund 30 Prozent 'Gut' und 'Sehr gut' haben."

Auch wurden ein paar gesonderte Ergebnisse präsentiert, etwa Geschlechterunterschiede. Erstmals wurde auch explizit erhoben, wie es Schülern mit nicht deutscher Muttersprache ergangen ist. Thaller sagte dazu: "Man muss feststellen, es gibt einen Zusammenhang." Abgesehen davon wurden die zehn besten und schlechtesten Standorte erhoben. Demnach liegen zwei der zehn Schulen mit den besten Ergebnissen in Wien. Zugleich befinden sich auch acht der zehn schlechtesten Einrichtungen in der Bundeshauptstadt.

"Wir wollen Fairness"

Faßmann versprach eine Reform der Zentralmatura. "Wir wollen Fairness herstellen und andererseits eine einheitliche Beurteilung." Inhaltlich wolle man sich insbesondere im Bereich der Mathematik auf die Grundkompetenzkataloge konzentrieren. Textangaben sollen verkürzt bzw. überarbeitet werden. "Längere Texte stellen eine zusätzliche Herausforderung für SchülerInnen mit nicht-deutscher Erstsprache dar. Das müssen wir uns genauer anschauen", so Faßmann. Außerdem sollen das Beurteilungsschema und die organisatorischen Rahmenbedingungen nochmals überarbeitet werden.

Bei der Evaluierung helfen soll der ehemalige Präsident des Wiener Stadtschulsrats, Kurz Scholz. Er wird eine "Zuhör-Tour" durch die Bundesländer übernehmen und Verbesserungsvorschläge bringen. Faßmann betonte: ""Wir sind bereit zur ernsthaften Reflexion.Wir wollen ein faires System." Eine Umsetzung der Reform soll bestenfalls im zweiten Halbjahr 2019 erfolgen.

Evaluierung im Nationalrat vereinbart

Der Nationalrat hatte sich in einer Sitzung vor knapp zwei Wochen (13.6.) einstimmig für eine Evaluierung der Zentralmatura ausgesprochen. Zwar gibt es zwischen den Fraktionen unterschiedliche Meinungen, was den notwendigen Umfang der Reform betrifft, die Abgeordneten sind sich aber darin einig, dass Faßmann einen genaueren Blick auf die Praxistauglichkeit der Prüfungsaufgaben richten und dabei auch die Besonderheiten der verschiedenen Schularten berücksichtigen soll. Besonderes Augenmerk soll dabei auf die Mathematikmatura sowie auf die Beurteilungskriterien gelegt werden.

Angestoßen wurde die Debatte von den NEOS, die einen Dringlichen Antrag eingebracht hatten. In diesem forderten sie die Reform der Zentralmatura. Bisweilen hätte sie lediglich Pannen hervorgebracht. Gefordert wird unter anderem, die Zentralmatura abzuschlanken und zu vereinheitlichen und die Prüfungsarbeiten extern auszuwerten.

Lesen Sie hier: 21 % halten Benotungen für unfair >>>

Die Bilder des Tages:

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(red)