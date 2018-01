Erneuter Anschlag auf FPÖ-Lokal in Wien

"Am helllichten Tag wurde eine Scheibe des Parteilokales von unbekannten Tätern eingeschlagen", beklagt der geschäftsführende FPÖ.Bezirksparteiobmann Dietrich Kops. Und will bereits die Täterschaft ausfindig gemacht haben: "Gewisse links-linke Kreise dürften es noch nicht verdaut haben, dass die FPÖ jetzt in der Bundesregierung ist und mit Heinz-Christian Strache den Vizekanzler stellt."

Kops ortet eine "politisch motivierte Tat" und fordert gleichzeitig alle Parteien im Bezirk auf, sich von solchen Vandalenakten zu distanzieren. Das selbe Lokal wurde bereits im Oktober 2011, im November 2010 und im Mai 2008 attackiert, in allen Fällen wurden Scheiben eingeschlagen. Die Polizei wurde eingeschaltet, Ermittlungen laufen.

