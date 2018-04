Ex-BZÖ-Sprecher arbeitet nun für Norbert Hofer

Heimo Lepuschitz war der Öffentlichkeit als Pressesprecher des BZÖ bekannt, später gründete er mit Stefan Petzner eine PR-Agentur. Nun wechselt er wieder in die Politik und soll von Norbert Hofers Büro aus die Medienarbeit des FPÖ-Regierungsteams steuern.

Wie die "Kleine Zeitung" berichtet, soll der Kommunikationsexperte als blauer Medienkoordinator antreten. Formal sitzt er dazu bei Norbert Hofer im Verkehrsministerium. Lepuschitz selbst freute sich auf Twitter über die neue Aufgabe: "Ich werde eine servicierende und unterstützende Funktion im BMVIT einnehmen."

Er bedankte sich in seinem Tweet bei Vizekanzler Heinz-Christian Strache, FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky und FPÖ-Verkehrsminister Norbert Hofer "für das nicht selbstverständliche Vertrauen." "Ich hoffe es zu rechtfertigen", fügte er hinzu.

News in eigener Sache: Ich werde eine servicierende und unterstützende Funktion im BMVIT einnehmen. Danke an @HCStracheFP, @vilimsky und besonders an meinen Chef @norbertghofer für das nicht selbstverständliche Vertrauen. Ich hoffe es zu rechtfertigen. https://t.co/eN0SOjqzS0