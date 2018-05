Studie zur NS-Vergangenheit 02. Mai 2018 09:25; Akt: 02.05.2018 10:23 Print

Nazi-Anteil in der ÖVP liegt im "Normalbereich"

Mit einer Studie zur NS-Vergangenheit in den eigenen Reihen will die ÖVP beweisen, dass der Anteil der NSDAP-Mitglieder in der Volkspartei gleich hoch war wie der in der Gesamtbevölkerung.