"Leder"-Burschenschafter ehrt SS-Offizier im Netz

Der Schriftführer der steirischen Burschenschaft "Leder", der zugleich in der Gemeindevertretung Seekirchen am Wallersee angeführt wird, soll Recherchen der Sozialistischen Jugend zufolge auf seinem privaten Facebook-Profil regelmäßig Beiträge der Seiten "Ritterkreuz and the Ritterkreuzträger Wehrmacht" oder "Die Deutsche Luftwaffe" teilen. In jenen Beiträgen von Bernhard Neuhofer würden Wehrmachtsoffiziere geehrt, unter anderem auch SS-Obersturmführer Kurt Sametreiter.

Peter Drechsler, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend Steiermark und Gemeinderat in Leoben, sagt in einer Aussendung am Donnerstag: "Es liegt nahe, dass diese Burschenschaft mit nationalsozialistischem Gedankengut durchsetzt ist."

Erst am Mittwoch gab die steirische Vereinigung in einem Statement bekannt "insbesondere und ausdrücklich auch die Ideologie des Nationalsozialismus" abzulehnen. Damit reagierte man auf den Vorwurf, mit homosexuellenfeindlichen Flyern für die "perfekte Familie" zu werben, "heute.at" berichtete. Die Burschenschaft distanzierte sich zugleich von jenem Flugblatt, das ein Bild eines NS-Malers zeigte.

Drechsler entgegnet dem am Donnerstag: "Jeder Versuch einer Distanzierung ist völlig unglaubwürdig." Der SJ-Vorsitzende nimmt zudem auf den NS-Liederbuchskandal um Udo Landbauer und die Burschenschaft Germania zu Wiener Neustadt Bezug und fordert: "Die Auflösung der Burschenschaft Germania Wiener Neustadt reicht nicht aus. Der braune Sumpf der Burschenschaften muss österreichweit durchleuchtet und trocken gelegt werden."

(red)