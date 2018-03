Wildpinkler entblößt sich vor FPÖ-Referentin

Eine Referentin im FPÖ-Parlamentsklub kehrt am internationalen Frauentag von einer Tourismusmesse in Berlin zurück. Noch guter Dinge holt sie ihr Auto in der City ab, düst in Richtung Niederösterreich. Als Stefanie Karlovits kurz darauf im wohlverdienten Feierabend ankommt, ist sie laut ihrem Facebook-Profil "stinksauer". Was war passiert?

Der Schock kam an einer roten Ampel auf Reinprechtsdorfer Straße (Wien-Margareten), erzählt sie "Heute". Ein Mann zog die Kapuze über den Kopf, den Hosenstall auf – und erleichterte sich direkt neben dem Auto der 28-Jährigen auf die Straße. "Ich dachte, das kann jetzt echt nicht sein", so Karlovits. "Ich kurbelte die Scheibe hinunter und fragte ihn, ob er denn keinen Anstand habe." Eine rhetorische Frage, die der Unbekannte mit einem rauen "Sch**ss Weib, halt's Maul" quittierte.

Facebook löschte Foto

"Leider kann man gegen charakterlose Menschen nichts unternehmen", resümiert Karlovits auf Facebook und teilt ein Foto des Wildpinklers. Das Posting mit der expliziten Bildsprache wird wenige Stunden später vom sozialen Netzwerk gelöscht, die Empörung bleibt. "Nicht nur am Weltfrauentag hat man einer Frau Respekt zu zollen, sondern immer, 365 Tage im Jahr", so die 28-Jährige, die im Parlamentsklub unter anderem für Gleichbehandlung zuständig ist.

