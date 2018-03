FPÖ-Wähler am wenigsten für Rauch-Abstimmung

71 Prozent der Österreicher wollen eine bindende Volksabstimmung zum allgemeinen Rauchverbot in der Gastronomie. Das berichtet das Magazin "Profil" in seiner am Montag erscheinenden Ausgabe.

Umfrage Raucherdebatte: Soll FPÖ umdenken? Natürlich. Wenn die Bevölkerung ein Rauchverbot will, soll es eines geben.

Nein, wenn die FPÖ jetzt zurückrudert, ist sie nicht mehr ernst zu nehmen.

Die Stärkung der direkten Demokratie ist wichtiger, als die Raucherdebatte.

Mir ist das komplett egal.

22 Prozent der Befragten halten laut der vom Meinungsforschungsinstitut Unique research durchgeführten Umfrage halten eine solche Abstimmung nicht für sinnvoll. 7 Prozent entfielen auf Personen, die zu diesem Thema keine Meinung haben.

SPÖ mehrheitlich dafür

Am meisten Zuspruch hat eine Abstimmung unter SPÖ-Wählern. Diese sind zu 79 Prozent für eine Abstimmung, unter den FPÖ-Wählern wird die Forderung aber nur von 55 Prozent unterstützt. Die Zielgruppe der Blauen bildet damit das Schlusslicht. An der Umfrage nahmen 500 Personen teil, die Schwankungsbreite beträgt 4,4 Prozentpunkte.

Trotz aller Kritik hat die türkis-blaue Koalition einen Initiativantrag eingebracht, die das 2015 beschlossene Gastro-Rauchverbot noch vor Inkrafttreten am 1. Mai kippt.

Zuletzt hatte die SPÖ angekündigt, eine Verfassungsklage zu prüfen. Lesen Sie mehr dazu hier >>>

Unterstützungsphase bis 4. April

Das Volksbegehren, das laut eigener Webseite am Samstagvormittag mehr als 466.000 Unterstützer zählt, wird bis einschließlich 4. April 2018 10.00 Uhr für die Abgabe von Unterstützungserklärungen offenbleiben. Dann hat der Innenminister drei Wochen Zeit, den Termin für die Eintragungswoche festzulegen. "Wir sind uns sicher, dass bis zum 4. April und danach während der Eintragungswoche genügend Unterschriften zusammenkommen werden, um die Regierung an ihre gesundheitspolitischen Pflichten zu erinnern", so Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres.

