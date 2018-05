FPÖ zieht im Windschatten der ÖVP an SPÖ vorbei

Die Spectra-Marktforschung in Linz führte im Auftrag der "Tiroler Tageszeitung" und der "OÖ-Nachrichten“ eine telefonische Befragung unter 1.000 Teilnehmern durch. Die zentralen Fragen: Falls am nächsten Sonntag Nationalratswahl wäre, wem würden Sie am ehesten Ihre Stimme geben? Wie zufrieden sind Sie mit der türkis-blauen Regierung?

FPÖ profitiert

Dabei kam heraus: Die Freiheitlichen profitieren von der Koalition mit der ÖVP. Bei der Kanzler-Direktwahl würde Sebastian Kurz (VP) klar vor Christian Kern (SP) und Heinz-Christian Strache (FP) liegen.

Die Umfrage ergab für die Volkspartei satte 31 Prozent. Erste Überraschung: Die FPÖ erreichte 29 Prozent und verwies die Sozialdemokraten, die auf 27 Prozent kommen, auf Platz drei.

Liste Pilz überholt Neos

Die zweite Überraschung: Die Neos (die Umfrage wurde vor Strolz' Rücktritt gemacht) schaffen laut Spectra nur noch 4 Prozent und werden von der Liste Pilz überholt, die 6 Prozent schafft. Die Grünen setzen ihren Sinkflug fort und sacken auf zwei Prozent ab.

Die Frage nach der Zufriedenheit mit der Regierungsarbeit beantworteten 39 Prozent der Befragten mit "gut gemacht", 34 Prozent mit "weniger gut gemacht". 27 Prozent beantworteten die Frage nicht. 46 Prozent der Umfrageteilnehmer gaben an, der türkis-blauen Koalition "positiv" gegenüberzustehen, 33 Prozent "negativ".

Hohe Schwankungsbreite



Die Schwankungsbreite der Umfrage, die im März durchgeführt wurde, liegt allerdings bei 3,8 Prozent plus oder minus.



(GP)