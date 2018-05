FP-Minister-Duo übergab Heer neue Flugzeuge

Eigens aus Wien einfliegen ließen sich die freiheitlichen Minister Mario Kunasek und Norbert Hofer für die feierliche Übergabe von neuem Gerät an das Bundesheer in Zeltweg. Das Heer darf sich über zwei brandneue Schulflugzeuge vom Typ DA-40 NG freuen, außerdem brachte das Ministerduo auch zwei Universallöschfahrzeuge des Typs ULF-FPI nach Zeltweg. Die neuen Flugzeuge sollen künftig der Ausbildung neuer Bundesheer-Piloten dienen. Der Typ DA-40 NG eignet sich hervorragend für Ausbildungszwecke, was vor allem auf das geringe Leergewicht von lediglich 900 kg und die Größe des Flugzeuges (nur 9,6m) zurückzuführen ist.

Die mitgelieferten Löschfahrzeuge hingegen sollen künftig die Sicherheit der Piloten-Azubis erhöhen. Das hochmoderne Löschfahrzeug erlaubt erstmals in Österreich eine sogenannte "Dreifache-Brandbekämpfung". Das Modell ULF-FPI setzt bei der Brandbekämpfung nämlich auf den gleichzeitigen Einsatz von Wasser, Schaum und Pulver.

